Dossier de la rédaction : sur Auvio

(1) Odile LEHERTE sera avec nous en plateau pour son long format sur les « Frotteurs », les personnes qui font passer les tests covid toute la journée.

(2) Comment les universités s'organisent-elles et comment vont-elles pouvoir continuer à délivrer les différents cursus alors que la situation semble s'aggraver de jour en jour. Vont-elles pouvoir maintenir le présentiel? On en parle avec Anne-Sophie NYSSEN, vice-rectrice en charge de l’enseignement et du bien-être à l’ULiège.