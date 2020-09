Dossier de la rédaction : Premier débat télévisé opposant Trum & Biden sur Auvio

Des dizaines de millions d'Américains seront rivés à leurs écrans mardi pour le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden, qui s'annonce comme un événement-spectacle majeur, même si son impact sur le scrutin devrait rester limité, dans un climat ultra-polarisé ne comptant que de rares indécis. Ce débat peut-il faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre pour les quelques derniers indécis ? Le style et la sympathie pèsent-ils plus que les mots ? Le contexte sanitaire aura-t-il une influence sur ce débat ? On en parle avec Thomas SNEGAROFF, journaliste, historien spécialiste