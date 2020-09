Dossier de la rédaction : Vénus abriterait-elle une forme de vie ? sur Auvio

Des chercheurs ont établi la "présence apparente" de phosphine, un gaz existant sur Terre, dans les couches nuageuses de Vénus, et s'interrogent sur sa provenance. Ce gaz pourrait notamment avoir une origine biologique et prouver qu’il y a de la vie sur une autre planète que la Terre. Mais quelle est la probabilité de trouver de la vie sur Vénus ? Et sous quelle forme ? François HEUREUX interroge à ce sujet Ann Carine Vandaele, spécialiste de Vénus à l’Institut d’aéronomie spatiale de Belgique.