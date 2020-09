Dossier de la rédaction : Qu'attendent les maisons de repos frappées par la crise ? sur Auvio

(1) La politique belge n'est pas connue pour être très violente. Pourtant il y a eu des cas de violence politique dans notre pays. C'est le cas du meurtre de Jacques Georgin. Un colleur d'affiche du FDF tué quelques jours avant une élection. C'était en 1970 il y a 50 ans jour pour jour. A cette occasion, nous recevons ce vendredi Thibaut Georgin, le fils de Jacques GEORGIN, pour sa carte blanche dans laquelle il rappelle les dérives et les drames que des discours décomplexés peuvent engendrer et témoigne de la nécessité d’un projet de société plus ouvert et humaniste, comme le voulait son pè