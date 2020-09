Dossier de la rédaction : Plusieurs cas de Covid-19 chez AB InBev sur Auvio

La semaine dernière, sur les 750 employés que compte le site AB InBev de Jupille, neuf ont été testés positifs au coronavirus. Parmi ces personnes, une a dû être hospitalisée dans un état critique. Tous travaillaient au département Transport et Logistique. Depuis jeudi, le site de Jupille est à l’arrêt. La FGTB, qui soutient pleinement le combat des travailleurs, accuse la multinationale d’avoir utilisé tous les moyens pour casser ce mouvement de grève. En effet, ce week-end et ce lundi matin, la direction a envoyé des huissiers pour débloquer les entrées et tenter de lever le piquet de grèv