Dossier de la rédaction : Rentrée scolaire, un peu particulière sur Auvio

En ce mardi 1er septembre, jour de rentrée scolaire dans des conditions on ne peut plus particulières, nous prendrons le pouls au sein d’une famille qui se prépare à retourner à l’école avec Aline GONCALVES en direct de Forest chez la famille Klimis, 4 enfants, qui rentrent en maternelle, primaire et secondaire. Comment le vivent les enfants, les parents, les professeurs et directeurs ? Quelles sont leurs dernières appréhensions ? Sont-ils préparés à un retour scolaire ? On en parlera également avec Anthony SPIEGELER, directeur de l’école secondaire NESPA (Nouvelle école secondaire à pédagog