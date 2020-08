Dossier de la rédaction : Violances policières sur Auvio

Des faits de violences policières ont régulièrement fait la une de nos journaux et de la presse ces derniers temps. La levée d'un coin du voile sur l'affaire Jozef Chovanec, ce Slovaque de 38 ans décédé dans des circonstances suspectes à l'aéroport de Charleroi en février 2018, a relancé le débat sur les "violences policières". Qu'est-ce que cet évènement, et toutes les autres formes de ce qui pourrait apparaître comme des dérives, dit de la police. Nos policiers et policières sont-ils suffisamment formés ? Ont-ils les outils intellectuels nécessaires au bon déroulement de leurs missions ? O