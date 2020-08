Dossier de la rédaction : Biélorussie: manifestations contre le régime d’Alexandre Loukachenko et sur Auvio

Une nouvelle manifestation contre le régime d’Alexandre Loukachenko et sa réélection contestée a été organisée ce dimanche à Minsk, capitale de la Biélorussie. Ce mouvement de contestation historique rassemble depuis deux semaines des dizaines de milliers de personnes dans la rue, et a pour l’instant fait trois morts et quelques 200 blessés. Comment se sont déroulées les manifestations ce dimanche ? A quoi s’attendre dans les prochains jours ? On fait le point sur place avec Andrei VAITOVICH, journaliste franco-bélarusse basé à Minsk.