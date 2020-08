Dossier de la rédaction : USA: retour sur la convention démocrate sur Auvio

La convention nationale démocrate s’est achevée ce jeudi aux Etats-Unis, à 75 jours du scrutin présidentiel, dans des conditions très particulières liées à la pandémie. De nombreuses personnalités démocrates telles que Barack et Michel Obama ont tenu à exprimer leur soutien à Joe Biden, tout en critiquant fermement Donald Trump. Alors quel est le bilan de cette convention ? A quoi doit-on s’attendre pour les présidentielles ? Donald Trump a-t-il encore une chance de renouveler son mandat ? On en parle avec Thomas SNEGAROFF, historien et spécialiste des Etats-Unis contemporains.