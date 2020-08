Dossier de la rédaction : Explosions au Liban sur Auvio

Deux fortes explosions ont secoué ce mardi le secteur du port de la capitale libanaise Beyrouth faisant des dizaines de blessés. La forte déflagration, qui a eu lieu dans la zone du port et dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat, a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville. Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats à des kilomètres à la ronde. Pour mieux comprendre l’ampleur et l’origine de ces explosions, Anne-Sophie BRUYNDONCKX interroge la correspondante au Liban Sophie Guignon, présente à Beyrouth au moment des faits et Jonathan Piron, historien, p