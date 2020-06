Dossier de la rédaction : Les 60 ans de l'indépendance du Congo sur Auvio

LE DOSSIER DE LA REDACTION. À l’occasion des 60 ans de l’indépendance du Congo, Patrick Weber, Julie Morelle et Cécile Djunga proposent une soirée exceptionnelle ce vendredi à 20h20 sur La Une. Les trois présentateurs y exploreront les nombreuses facettes de cette histoire pour permettre à chacun et chacune de se faire une opinion sur les événements ayant conduit à cette indépendance. François HEUREUX reçoit Ghislaine KOUNDA et Cécile DJUNGA pour évoquer ce rendez-vous exceptionnel.