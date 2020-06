Dossier de la rédaction : Les cinémas sont-ils prêts à rouvrir ? sur Auvio

Lors du Conseil national de sécurité du 3 juin dernier, la réouverture des cinémas avait été annoncée pour le 1er juillet, en maintenant bien entendu des mesures de distances physiques. A la veille d'un nouveau CNS qui devrait entériner ces réouvertures, est-ce que les cinémas sont prêts ? Et plus particulièrement les petits cinémas, qui ne diffusent pas de blockbusters mais plutôt du cinéma d'auteur.e. C'est le cas du Vendôme à Bruxelles. On en parle avec la directrice et programmatrice du Vendôme, Peggy FOL.