Dossier de la rédaction : Aymeric Caron pour son ouvrage "La revanche de la nature - 27 leçons pour le monde d'après" sur Auvio

François HEUREUX reçoit Aymeric Caron, journaliste, essayiste et ancien chroniqueur dans « On n’est pas couché », pour son ouvrage sorti le 18 juin dernier "La revanche de la nature - 27 leçons pour le monde d'après" (Albin Michel).

Dans ce livre il affirme que la pandémie de Covid-19 qui a stupéfié la planète est un avertissement. Selon lui, l’homme est allé trop loin dans la destruction des écosystèmes et la maltraitance animale. Cette revanche de la nature sonne donc le glas du monde d’hier, dominé par la surconsommation aveugle et l’exploitation immorale du vivant. Il nous présentera l