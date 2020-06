Dès ce lundi 15 juin, les frontières rouvrent pour les voyages au sein de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des quatre autres pays Schengen (la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège) compris. Comment s’organisent nos aéroports et les compagnies aériennes ? Quels seront les changements apportés pour faire respecter les mesures ? On en parle avec Arnaud FEIST, CEO Bruxelles Airport