Dossier de la rédaction : Le report de l'Euro 2020 sur Auvio

Dossier de la rédaction. L'Euro de football 2020 aurait dû débuter ce vendredi 12 juin à Rome. Mais le Covid 19 est passé par là, et comme de nombreux évènements sportifs, culturels et autres, l'Euro a finalement dû être reporté à l'année prochaine et débutera le 11 juin 2021. Partie remise donc, pour les millions de supporters qui s'apprêtaient à célébrer leurs équipes respectives dans cette grande fête du foot. Et surtout, pour la Belgique, une occasion manquée, ou en tout cas reportée, de pouvoir prendre sa revange face aux voisins français, après leur victoire en demi-finales de la Coupe