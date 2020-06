Comment les maisons de repos vont-elles, trois mois après le début de la pandémie de covid 19 ? On le sait, les maisons de repos ont essuyé de lourdes pertes parmi leurs résident.e.s et la situation continue à être problématique. On en parle avec Vincent FREDERIC, secrétaire général de la FERMABEL, Fédération maison de repos privées en Belgique.