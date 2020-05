Dossier de la rédaction : La sécheresse frappe déjà notre pays sur Auvio

L’été n’a pas encore débuté que les premiers problèmes de sécheresse frappent déjà notre pays. Ce phénomène semble être de plus en plus long et récurrent au fil des années. Nos cultures souffrent en effet de sécheresse pour la 3e année consécutive, et les agriculteurs prient pour un mois de juin pluvieux. On en parle avec Hugues FALYS, agriculteur et porte-parole de la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs). Ce phénomène va-t-il s’intensifier à l’avenir ? Signifie-t-il que cet été sera à nouveau caniculaire ? Réponse avec Pascal MORMAL, météorologue de l’IRM.