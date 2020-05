Dossier de la rédaction : Perspectives de réouverture pour l'Horeca ? sur Auvio

Dossier de la rédaction : les différentes phases du déconfinement belge se succèdent, et le secteur de l’Horeca prépare, lui aussi, petit-à-petit, sa reprise. En ce week-end d’Ascension, quelles sont les pertes pour ce secteur ? Y-a-t-il bon espoir de réouverture ? Si oui, quand ? Quelles mesures seront obligatoires à l’ouverture, et comment s’y préparer ? On en parle avec Thierry NEYENS, président de la fédération Horeca Wallonie.