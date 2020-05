Dossier de la rédaction : "Rentrée" scolaire sur Auvio

C’est ce lundi 18 mai que débute la phase 2 du déconfinement, et un des points d’orgues de la journée concernera la rentrée scolaire. Nous serons en direct avec une famille qui s’apprête à retourner à l’école. Nous évoquerons avec eux, leur ressenti par rapport à cette rentrée. Ont-ils des inquiétudes ? Ce retour est-il précipité ? Ou au contraire indispensable ? On en parle avec Catherine DEBUE, mère de famille, et sa fille Rachel, élève de 6e primaire.

Nous évoquerons également la question de la rentrée scolaire avec Luc PIRSON, président de la FAPEO.