Dossier de la rédaction : L'école va reprendre, les parents s'inquiètent sur Auvio

A l’heure où les premiers retours à la crèche et à l’école se préparent, l’inquiétude règne toujours chez bon nombre de parents et d’enseignants. Depuis le début de la crise, les observations et les études sur la manière dont le virus affecte les enfants ont apporté des réponses souvent contradictoires. Qu’en est-il aujourd’hui ? On en parle avec le Dr. Pierre SMEESTERS, chef du service pédiatrie de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.