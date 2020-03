Dossier de la rédaction : Coronavirus : la situation des sans-abris et l'ouverture du Mont-Legia sur Auvio

Dossier de la rédaction. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce vendredi. (1) La mobilisation pour tenter d’endiguer la propagation du virus COVID-19 est importante. Le personnel soignant est sur le pied de guerre et les citoyens restent (tant bien que mal) chez eux. Mais quelles solutions sont prévues pour les sans-abris en période de confinement ? Leurs conditions de vie, déjà très difficiles habituellement, le sont encore plus depuis le début de l’épidémie, et surtout depuis que le confinement est imposé à tous. Des aides sont-elles toujours apportées ? Si oui lesquelles ? On en parle av