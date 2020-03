Dossier de la rédaction : Coronavirus: gestion par les autorités et saturation des télécommunications sur Auvio

Dossier de la rédaction. François HEUREUX.



Comment le Hainaut gère cette crise du coronavirus, et notamment à sa frontière avec la France ? On en parle avec le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq.



Le strict confinement a été décidé ce mardi par le Conseil national de sécurité, pour tenter d’endiguer la propagation du virus. Une des conséquences de ce confinement est l’explosion du volume de données utilisées dans le secteur des télécommunications. En effet, les opérateurs observent un changement dans les habitudes de consommation, avec une nette augmentation de la consommation des données en journée. Comment gérer cette augmentation de consommation ? Se dirige-t-on vers une saturation des différents opérateurs réseaux ? On en parle avec Michel VAN BELLINGEN, directeur de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications)