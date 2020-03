Dossier de la rédaction : Les matchs en huis clos et les gagnants du coronavirus sur Auvio

L’épidémie continue de se propager à travers l’Europe, et les conséquences se font de plus en plus nombreuses. Parmi les mesures qui ont été prises, le monde du sport, et en particulier celui du football est fortement touché, en raison de l’obligation de jouer les matchs à huis clos. La majorité des pays d’Europe ont en effet décidé d’interdire l’accès des stades aux supporters. Pourtant, en Belgique, les matchs de ce week-end restent maintenus et autorisés aux supporters. Est-ce un risque inconsidéré ? Doit-on interdire l’accès ? On en parle avec David BERTRAND, journaliste sportif à la RTBF. Qui sont les gagnants de l’épidémie de coronavirus ? Une banque américaine a créé un indice boursier qui regroupe les entreprises dont les cours en bourse profitent du virus. Plateformes de streaming, d'achat en ligne ou vendeurs de matériel de sport à la maison sont tous regroupés par le "Stay at home" index. Simon BOURGEOIS, journaliste à la RTBF s’y est intéressé.