Dossier de la rédaction : COVID-19: renforcement des mesures sur Auvio

Ce mardi midi s’est tenu à Bruxelles un Conseil National de sécurité qui avait pour objectif de discuter de nouvelles mesures à prendre afin d’endiguer l’épidémie de coronavirus en Belgique. A cette réunion, participaient la Première ministre Sophie Wilmès et les ministres concernés au niveau fédéral, régionaux et communautaires. Parmi les nouvelles mesures, on peut noter la recommandation d'interdire les événements de masse réunissant plus de 1000 personnes qui se trouvent à l'intérieur, l’invitation à favoriser le télétravail ou encore la demande de flexibilité aux entreprises pour permett