Dossier de la rédaction : Chute des prix du pétrole suite à l'éclatement de l'OPEP+ sur Auvio

Depuis ce lundi, les bourses, déjà touchées de plein fouet par le coronavirus, se sont retrouvées devant un nouveau problème de taille à affronter : la chute des prix du pétrole suite à l'éclatement de l'OPEP+. La volatilité extrême de la semaine va-t-elle perdurer ? Où va le pétrole ? Les mesures monétaires et économiques prises sont-elles inefficaces face au COVID-19 ? Les investisseurs chinois n’ont-ils plus peur ? On en parle avec Xavier Timmermans, expert économiste à la BNP Paribas Fortis.