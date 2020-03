Dossier de la rédaction : Coronavirus: le racisme anti-asiatiques sur Auvio

Le coronavirus est sur toutes les lèvres en ce moment. S’il engendre des conséquences médicales (plus ou moins) graves et connues, il en existe d’autres dont on parle moins… Nous recevons ce vendredi Yen PHAM, restaurateur bruxellois de talent, afin d’évoquer le racisme anti-asiatique grandissant et la crainte d’une partie de la population quant aux restaurants, notamment chinois, depuis le coronavirus.