Dossier de la rédaction : Le Super Tuesday aux USA sur Auvio

Aux Etats-Unis, les primaires du Parti démocrate pour la course à la Maison-Blanche vont connaître un tournant ce mardi 3 mars, avec le « Super Tuesday ». 14 Etats voteront en même-temps, avec en tête de peloton, la Californie et le Texas, considérés tous deux comme les poids lourds de la journée. Ce jour-clé permettra d’y voir plus clair quant aux candidats toujours en lice. Si le candidat Pete Buttigieg a créé la surprise en renonçant, d’autres tels que Bernie Sanders, Joe Biden ou Michael Bloomberg sont bel et bien dans la course. On en parle avec notre correspondante sur place Sonia DRID