Dossier de la rédaction : L'affaire Julian Assange sur Auvio

C'est ce lundi 24 février que débutent les dernières audiences concernant l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. Quels sont les enjeux juridiques autour de cette affaire et quel risque pour les futurs lanceurs et lanceuses d'alerte ? Et quid de la liberté d'informer ? De nombreux journalistes à travers le monde défendent à travers Julian Assange, la sacro-sainte liberté d'informer, quelles que puissent-être les zones d'ombre de l'homme. On en parle avec EN STUDIO: Annemie SCHAUS, l’avocate belge de Julian Assange et Anthony BELLANGER, Secrétaire général de la Fédération interna