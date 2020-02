Dossier de la rédaction : Montée de la xénophobie en Allemagne ? sur Auvio

Dossier de la rédaction. L’Allemagne est à nouveau meurtrie par un attentat raciste perpétré le mercredi 19 février 2020 dans la petite ville de Hanau, près de Francfort, faisant neuf morts, et plusieurs blessés. Certaines victimes sont d'origine kurdes. Cette attaque en rappelle d’autres qui se sont déroulées dans ce même pays ces dernières années et mettent en évidence la dangereuse montée d’un climat xénophobe en Allemagne. Pour en parler, François HEUREUX interrogera ce vendredi Manuel ABRAMOWICZ auteur d’essais politiques sur l’extrême droite et journaliste indépendant.