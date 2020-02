L'obligation scolaire passe de 6 à 5 ans. La mesure entrera en vigueur au 1er septembre... Les 3ème maternelles deviennent donc déjà des Grands, un peu plus tôt. Objectif ; réduire le plus tôt possible les inégalités entre enfants... Dans les écoles; on se prépare, mais ça ne devrait pas changer grand-chose dans les faits...si ce n'est un peu plus d'administratifs ! Un dossier préparé par Thi Diem QUACH.