Dossier de la rédaction : Le succès de la série "Les feux de l'amour" sur Auvio

A l’occasion de la Saint-Valentin, Marie Van Cutsem revient sur le succès de la série « Les feux de l’amour ». Le soap opera créé en 1973 par William J. Bell et Lee Philip Bell vient d’être renouvelé pour quatre saisons de plus et devrait dépasser les 50 ans d’existence sur le petit écran. Avec ses presque cinq décennies, et ses 11.860 épisodes à ce jour, Les Feux de l'amour (The Young and the Restless en VO) font figure de vétérans dans le milieu du feuilleton télévisé. Avec 4,11 millions de téléspectateurs américains en moyenne, il s’agit du feuilleton le plus populaire aux Etats-Unis.