Nos souverains et le ministre des Affaires étrangères sont à New York depuis lundi dans le cadre de la présidence belge du Conseil de sécurité. Le Roi y prononcera ce mercredi un discours sur la protection des enfants dans les conflits armés. On en parle avec Daniel FONTAINE et Marie BOURGUIGNON, journalistes RTBF envoyés sur place pour l’occasion.