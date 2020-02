Dossier de la rédaction : Mission politique et diplomatique en RDC sur Auvio

Une importante délégation du gouvernement belge se rend en RDC ce mercredi pour une mission politique et diplomatique de trois jours. Une première depuis de nombreuse années, avec en point d’orgue la réouverture officielle du consulat Belge à Lubumbashi. La première ministre Sophie Wilmès, à la tête de cette délégation, est accompagnée notamment d’Alexander de Croo (Open Vld) et Pieter De Crem (CD&V). On en parle avec Ghislaine KOUNDA, journaliste RTBF, qui accompagne la délégation.