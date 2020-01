Dossier de la rédaction : L'Assange Day, journée de soutien à Julian Assange sur Auvio

L’audience au Royaume-Unis dans le but d’une éventuelle extradition de Julian ASSANGE vers les Etats-Unis débutera en Février, le 24 plus précisément, pour une période de cinq jours. A cette occasion, le comité ‘’Free Assange Belgium’’ et le groupe ‘’Belgium4Assange’’ organisent ce mercredi l’Assange Day, une journée de soutien, dédiée à la liberté d’expression et d’information. Plusieurs personnalités interviendront durant la cérémonie, parmi lesquelles John Shipton, le père de Julian Assange, notre directeur de l’information Jean-Pierre Jacqmin, ou encore le président et cofondateur de Med