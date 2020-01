Dossier de la rédaction : Le coronavirus fait des ravages sur Auvio

Le nouveau virus apparu en Chine, communément appelé le coronavirus de Wuhan, a fait son apparition en décembre dernier. Mais c'est début janvier, avec les premiers décès, que les médias occidentaux ont commencé à évoquer le virus (nommé 2019-nCoV par l'OMS) dans leurs journaux. Depuis, le virus a été détecté dans 13 pays et a déjà causé 56 décès, selon le dernier bilan officiel. Faut-il s'en inquiéter ? De telles épidémies ne sont-elles pas amplifiées précisément par leurs répercussions médiatiques ? On en parle avec le Dr Emmanuel ANDRE, microbiologiste et médecin de laboratoire, cliniques