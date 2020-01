Dossier de la rédaction : Le retour des trains de nuit sur Auvio

Un train de nuit en provenance de Vienne sera accueilli en grandes pompes lundi matin à Bruxelles-Midi, une première sur le rail belge depuis fin 2003. Les services de trains de nuit connaissent apparemment un renouveau à travers l’Europe. C’est le moyen de transport le plus confortable et le plus respectueux de l’environnement pour voyager d’une ville européenne à l’autre. On en parle, à la veille du Forum économique mondial à Davos, avec Eric DESTINE, journaliste RTBF.