Dossier de la rédaction : Le 15 janvier 2015, l'assaut de Verviers sur Auvio

Le 15 janvier 2015, il y a 5 ans jours pour jours, les forces spéciales de la police fédérale donnent l’assaut sur un appartement de Verviers, tuant deux personnes, et blessant la troisième. Ils viennent de démanteler une cellule terroriste qui préparait un attentat à Bruxelles. 5 ans plus tard, des commandos comme celui de Verviers, de Paris ou Bruxelles sont-ils encore possibles ? Sébastien GEORIS a rencontré Alain GRIGNARD, ex-policier dans l’antiterrorisme, et islamologue à l’université de Liège.