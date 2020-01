Dossier de la rédaction : Catastrophe en Haïti: 10 ans après sur Auvio

Il y a dix ans, le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 à 7,3 en Haïti faisait de nombreuses victimes. Près de 300 mille morts, autant de blessés et plus d'un million de sans-abris. Ce pays, parmi les plus pauvres de la planète, a-t-il réussi à surmonter cette catastrophe ? Que peut-on dire, dix ans après cette catastrophe meurtrière, de la reconstruction de Haïti ? On en parle avec Gaël TURINE, photographe, coauteur de l'ouvrage "En bas de la ville" publié en 2017 (Editions Le Bec en l'air).