Minerval, matériel de cours, équipements divers, logement, transport, … Les études supérieures peuvent devenir un réel gouffre financier pour les étudiants. Des dépenses colossales qui obligent de plus de plus de jeunes à travailler et à demander de l’aide, là où la précarité étudiante s’impose chaque année un peu plus. Lucie DENDOOVEN interrogera une étudiante faisant face à cette situation.