Dossier de la rédaction : Devoir d'enquêtes: Femmes sous emprise sur Auvio

François HEUREUX reçoit Anne-Catherine CROUFER pour le Devoir d’enquêtes sur les féminicides diffusé ce mercredi à 20H20 sur La Une. Femmes sous emprise C'est l'histoire d'Emine, Valérie, Fatma et Lucie.... Elles sont mortes sous les coups de leur compagnon ou beaux-fils. Leur " faute " c'était tout simplement d'être des femmes. Elles se savaient en danger, avaient déposé plainte souvent. Et pourtant, elles sont mortes. Aurait-on pu empêcher la mort de ces 4 femmes ? L'Etat belge, la Justice et la police portent-ils une part de responsabilité ? Devoir d'enquête a rencontré les proches d'Emin