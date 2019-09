Esmeralda LABYE, en plateau, journaliste à la cellule inter, s’est rendue en Amazonie couvrir les incendies qui ravagent la forêt amazonienne. Elle nous raconte ce qu’elle y a vu, entendu, qui elle y a rencontré et comment réagissent les autochtones. Elle nous explique aussi la différence entre la perception qu’ont les Européens et les Brésiliens de ce drame et de la crise politique qui l’entoure.