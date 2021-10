Où en est la commission d'enquête "inondation" ?

L'invité dans l'actu : comme tous les vendredis, suite aujourd’hui des travaux de la commission d’enquête du parlement de Wallonie qui évalue les causes et la gestion des inondations du mois de juillet. Pendant les 4 prochaines semaines, les députés vont auditionner les bourgmestres de 11 communes liégeoises ainsi que de Rochefort. Ça fait maintenant plus de 2 mois que cette commission d’enquête a démarré. L’heure d’un 1e bilan intermédiaire avec Rudy HERMANS, qui la suit pour nous.