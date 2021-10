L'avion reprend son envol

L'invité dans l'actu : Le secteur du tourisme, notamment des voyages à l'étranger, se porte beaucoup mieux. Les réservations pour la Toussaint sont au niveau de 2019 et pourraient peut-être même les dépasser. On fait le bilan avec Sarah SAUCIN porte-parole de Tui. A quelques encablures de la COP26, et sachant que de plus en plus de personnes sont maintenant sensibilisées à la problématique du réchauffement climatique, le secteur aéronautique ne devrait-il pas se réformer en profondeur ? On en parle avec Etienne POURBAIX, directeur de Skywin, le pôle aéronautique wallon.