les Talibans au pouvoir en Afghanistan

La prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan dimanche dernier pose de nombreuses questions pour le futur de ce pays. Quelle forme de gouvernement le mouvement islamiste mettra-t-il en place ? Quelles garanties acceptera-t-il de présenter en termes de respect des minorités ethniques, du droit des femmes ? Les discours des leaders du mouvement ces derniers jours se veulent apaisants même si les responsables islamistes insistent : ils gèreront la société afghane selon les principes de la Charia. Des Afghans et des Afghanes très inquiets, et même terrorisés face à ce qui peut se mettre en place. On en parle avec Wahoub FAYOUMI.