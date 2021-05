Dossier de la rédaction : Le vent du déconfinement fait frissonner le personnel soignant sur Auvio

L'invité dans l'actu :

Ce mercredi 12 mai, c'est la journée internationale des infirmières. Une profession dont le commun des mortels a toujours appréhendé l'importance mais qui a pris une toute autre ampleur avec la crise du covid et la pression sur les hôpitaux. Aujourd’hui, plus d’un an après le début de l’épidémie et des vagues successives qui ont bousculé douloureusement le quotidien des hôpitaux, comment se sentent celles et ceux qui ont mené de front le combat contre le covid ? On en parle avec Alda DALLA VALLE, infirmière cheffe du service des urgences à Epicura Hornu.