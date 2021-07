Dossier de la rédaction : Emisson spéciale: deuil national sur Auvio

DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. A l’occasion de la journée de deuil national décrétée ce mardi 20 juillet, retour sur les moments marquants de ces derniers jours et développement avec :



- Jean-Marc NOLLET, co-président Ecolo, qui sera au micro de Thomas GADISSEUX pour évoquer la grève de la faim (et de la soif) des sans-papiers au Béguinage et les inondations tragiques des derniers jours.

inondations.



- Alice DULCZEWSKI, pour un condensé des évènements depuis mercredi dernier.