Le mug - Invité 1 : Avec Olivier Monssens sur Auvio

"Dorothée, Hélène et les garçons,... : Génération AB Productions", un documentaire d’Olivier Monssens qui vous emmène dans les coulisses des séries AB productions qui ont rythmé l'enfance et l'adolescence de toute une génération ! Comment ce phénomène s'est-il construit ? Qu'est-ce qui a poussé des générations entières de téléspectateurs à s'identifier aux personnages de ces séries ? Comment ont-ils été créés et choisis ? Et enfin, que sont-ils tous devenus ? Diffusion du documentaire sur La Deux ce mardi 11 février à 20h30.