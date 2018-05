Données personnelles : RGPD, c'est quoi, pourquoi, comment, pour qui ? - Les Décodeurs -...

Le 25 mai entre en vigueur le RGPD, le règlement général sur la protection des données, un règlement européen visant à encadrer l'utilisation des données personnelles. La philosophie derrière ce texte, c'est de mieux protéger les consommateurs, les citoyens, et l'usage qui est fait de leurs données. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi en entreprise, dans la fonction publique, à l'école, dans les rédactions, bref, partout où l’on connecte des données. Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Dans un premier temps, nous recevrons Jacques Folon, professeur à l'ICHEC, entre autres, et spécialisé dans la transformation digitale, qui dressera un portrait global de ce fameux RGPD. Place ensuite à l’illustration ! Dans un deuxième temps, nous accueillerons Frédérique Malherbe, déléguée à la protection des données au SPF Finances, et Nathalie Dewancker qui occupe la même fonction chez l’Oréal. Avec elles, nous verrons comment les secteurs privé et public se sont préparés à l’arrivée de ce règlement, comment ils s’y sont conformés.

Émission Les Décodeurs