Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine. Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons.

Aujourd'hui : Donald Duck / Daffy Duck.