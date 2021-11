Dominique Moncond'huy "L'Espèce humaine et autres récits des camps"

Dominique Moncond'huy, professeur de Littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Poitiers, dirige la publication de « L'Espèce humaine et autres récits des camps » (La Pléiade). Les textes réunis dans ce volume ont été écrits entre 1946 et 1994 par des survivants des camps nazis. Ces survivants partagent un même dessein : témoigner de l'expérience qui a été la leur, la rendre mémorable dans une langue - le français - qu'ils ont reçue en héritage ou dont ils ont fait le choix. Moins en rapportant des épisodes extrêmes, des moments limites, qu'en rendant compte de l'ordinaire du temps concentrationnaire, sur quoi la mort règne et dans lequel s'effacent les formes et figures de l'humain.